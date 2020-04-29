Полицейские открыли стрельбу по торговавшим сломанными аппаратами ИВЛ аферистам

При задержании торговца неисправными аппаратами искусственной вентиляции легких в Подмосковье полицейским пришлось открыть стрельбу. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РЕН ТВ.

24 апреля сотрудники правоохранительных органов устроили проверочную закупку на территории заводского склада в поселке Новохаритоново Раменского района. Преступники собирались продать им 100 неисправных устройств, общая стоимость которых оценивается в 70 миллионов рублей. Всего на складе хранилось более 250 аппаратов.

В ходе закупки оперативники установили восемь подозреваемых, один из которых был ранее судим за разбой. Во время задержания он пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по машине. Мужчина был задержан.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Источник: Лента.Ру