Полицейские в Ростове-на-Дону отстранены от службы за вымогательство

Двух полицейских в Ростове-на-Дону отстранили от служебных обязанностей по подозрению в вымогательстве взятки в размере 450 тыс. рублей. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

«В случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в соответствии с законодательством», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По имеющейся информации, взятка предполагала освобождение от уголовной ответственности мужчины, задержанного за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 28 марта сообщалось об аресте бывшего начальника Главного управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова по подозрению в нарушении при госзакупках. По версии следствия, в 2017 году управление, которое возглавлял Рожков, в рамках государственного оборонного заказа заключило госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России с ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» на 94,41 млн рублей.

Источник: Газета Известия