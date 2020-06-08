Полицейские в Северной Каролине вымыли ноги темнокожим пасторам

Полицейские в американском штате Северная Каролина вымыли ноги темнокожим пасторам, стоя перед ними на коленях. Об этом сообщил телеканал ABC11, опубликовав видео об их поступке.

На кадрах видно, как на скамейке сидят двое афроамериканцев — мужчина и женщина, а перед ними на коленях сидят несколько человек. Пастор начинает читать молитву, сначала все вместе молятся, а после правоохранители моют сидящим на скамейке ноги.

Данная акция прошла на фоне громких протестов против расизма, которые начались в конце мая после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Во время задержания по подозрению в использовании фальшивой купюры один из полицейских наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Он умер в больнице 25 мая. Акции начались в Миннеаполисе, затем распространились по всей стране, а также нескольким городам Европы.