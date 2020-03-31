Полицейский с симптомами коронавируса умер во время самоизоляции

В английском городе Борнмут, графство Дорсет, полицейский с симптомами коронавирусной инфекции умер во время самоизоляции дома. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
56-летний полицейский, чье имя не разглашается, с Рождества страдал от легочной инфекции. С 19 марта у него начали проявляться симптомы пневмонии COVID-19, после чего он самоизолировался дома. В понедельник утром, 30 марта, мужчина умер.
Начальник полиции Джеймс Воган (James Vaughan) подчеркнул, что точная причина смерти пока не установлена. Он попросил окружающих не спекулировать на трагедии и принес семье и коллегам умершего свои соболезнования. Результат посмертного теста на коронавирус пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что в городе Рексем, Уэльс, 47-летний Тим Гэлли скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Он попросил свою подругу не навещать его, чтобы не заразиться. Мужчина не вызывал скорую, так как считал, что его симптомы не критичны, а доктора заняты более серьезными случаями.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 22 тысячи. Скончались 1,4 тысячи инфицированных, 171 человек выздоровел.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру