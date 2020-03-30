Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

30 марта 2020     16
Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю рассказал CNN.

Офицер полиции Раджеш Бабу (Rajesh Babu) в южном городе Ченнай надевает специальный защитный шлем, сделанный в форме вирусной инфекции, для езды на мотоцикле.

Его экстравагантный шлем красного цвета имеет выпуклости, имитирующие те, которые можно увидеть у коронавируса под микроскопом.

Бабу в таком шлеме обычно останавливает водителей машин и мотоциклов, особенно тех, кто не носит защитные медицинские маски, и говорит им: «Если вы выйдете, то я войду».

Шлем разработал местный художник и основатель организации из Ченная Art Kingdom Б. Гоутам (B. Gowtham). Идея пришла к нему после того, как он заметил, что люди недостаточно осведомлены о коронавирусной проблеме.

24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ с полуночи 25 марта из-за распространения коронавируса. Более миллиарда человек окажутся взаперти, поскольку каждому жителю страны будет запрещено выходить из дома. По словам Моди, правительство пошло на такие меры, «чтобы спасти Индию».

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Под Севастополем уничтожено более 600 кустов можжевельника
Под Севастополем уничтожено более 600 кустов можжевельника

В Терновке злоумышленники вырубили 668 кустов краснокнижного можжевельника. По информации инспекторов «Севприроднадзора», деревья вырубали спланированно. Несколько человек работали бензопилами, следом …


Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса
Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю …


Мировой экономике предсказали «много боли»
Мировой экономике предсказали «много боли»

Мировой экономике и фондовым рынкам разных стран предстоит пережить еще «много боли». С таким прогнозом выступил нефтегазовый аналитик инвесткомпании Cantor …


В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства. Источник: Лента.Ру


Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19
Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Россия распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Вместе с тем в эфире телеканала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты