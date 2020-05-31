Полицейского ударили ножом в шею в ходе протестов в Джексонвилле

31 мая 2020     16
Полицейского ударили ножом в шею в ходе протестов в Джексонвилле

Сотрудник полиции получил ножевое ранение в шею в ходе протестов в Джексонвилле (США), его госпитализировали. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает CNN со ссылкой на шерифа Майка Уильямса.

По его словам, в ходе протестов также происходили нападения и на других сотрудников полиции, в них кидали кирпичи и камни.

Как отметил мэр города Ленни Карри, в мирных протестах приняли участие около 1,2 тыс. человек, однако позже начались беспорядки с применением насилия.

«Мы не будем мириться с этим в нашем городе и не позволим нашему городу сгореть дотла», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Индианаполисе погиб один человек, еще трое получили огнестрельные ранения.

Накануне сообщалось, что в ходе протестов в США правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

В Миннеаполисе, где начались акции протеста, полицейские применили слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для расчистки улиц. Отмечается, что в штат ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, в скором времени их число возрастет почти до 11 тыс. человек.

Комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле и Портленде.

Всего под запретом на нахождение на улицах оказались 25 городов в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия и Иллинойс.

Массовые протесты в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Источник: Газета Известия

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