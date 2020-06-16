Полиция нашла избившую внучку в лифте россиянку

16 июня 2020     18
Полиция нашла избившую внучку в лифте россиянку

Полицейские нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте в Красноярске. Об этом агентству РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы полиции города Екатерина Росицкая.

После беседы женщину передали следователям Следственного комитета.

Росицкая добавила, что ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Семья, где воспитывается ребенок, числится полной и благополучной.

Ранее в сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором женщина избивает в лифте маленькую девочку. Председательница совета жильцов дома увидела момент при просмотре записей с камер наблюдения и обратилась в полицию.

Полиция, СК и прокуратура начали проверки, было возбуждено уголовное дело о побоях.

Источник: Лента.Ру

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