Полиция обстреляла сотрудницу российского СМИ во время протестов в США

2 июня 2020     9
Полиция обстреляла сотрудницу российского СМИ во время протестов в США

Американская полиция ранила продюсера российского агентства Sputnik Николь Руссел, передает РИА Новости. Ее обстреляли во время освещения протестов в столице США Вашингтоне.

Полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в Руссел. В тот момент она находилась с протестующими у Белого дома, резиденции президента США. По данным агентства, правоохранители открыли огонь, несмотря на то, что она предъявила пресс-карту.

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Также сотрудник СМИ пострадала от слезоточивого газа, выпущенного в сторону участников акции протеста. Свои ранения от резиновых пуль Руссел показала на снимках, опубликованных агентством.

В понедельник, 1 июня, сотни демонстрантов были оттеснены при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль с площади Лафайет в центре Вашингтона. Там они протестовали из-за чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего после жесткого ареста полицией.

Акции протеста из-за смерти Флойда проходят в десятках городов США. В отдельных городах они сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. В Вашингтоне протесты бушуют в течение нескольких дней, регулярные митинги проходят и возле Белого дома. В ночь на воскресенье, 31 мая, в американской столице вспыхнуло несколько пожаров.

Источник: Лента.Ру

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