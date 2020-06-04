Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне

4 июня 2020     12
Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне

Полиция Вашингтона оттеснила протестующих еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что полицейские начали движение и смогли оттеснить митингующих еще на 50 м, оставив им небольшое пространство. За происходящим сверху следит вертолет.

На данный момент протест продолжается мирно. В 23:00 3 июня по местному времени (6:00 мск 4 июня) в городе начнется комендантский час. Давки не наблюдается, так как с наступлением темноты люди начали расходиться.

Ранее 3 июня сообщалось, что подход к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжелой техникой от толпы митингующих. На улице напротив Белого дома, которая выходит прямо в сквер Лафайет, стоят два военных грузовика, через несколько десятков метров от них — цепочка солдат со щитами, на которых написано «Военная полиция».

Ранее в среду сообщалось, что комендантский час в Вашингтоне, введенный 31 мая на фоне беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, продлится еще сутки.

В этот же день секретарь Белого дома Кейли Макинэни во время брифинга для журналистов заявила, что президент США Дональд Трамп задействует закон о подавлении военными восстаний в случае необходимости.

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер выступил против применения данного закона. По его словам, это крайняя мера, и прибегать к ней стоит только «в самых неотложных и тяжелых ситуациях». Сложившаяся в Штатах обстановка, по мнению главы Пентагона, таковой не является.

Волна беспорядков в США началась в конце мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где в результате жестких действий полиции скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Стражи порядка повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду, и позднее тот скончался в реанимации от асфиксии. Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. 3 июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще троим полицейским.

В настоящее время митинги и погромы проходят и в других крупных городах Соединенных Штатов Америки. Трамп раскритиковал губернаторов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Кроме того, он назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

Источник: Газета Известия

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