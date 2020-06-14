Полиция Петербурга начала проверку сообщений о нападении на сотрудницу социального центра

14 июня 2020     12
Полиция Петербурга начала проверку сообщений о нападении на сотрудницу социального центра

Полиция начала проверку обстоятельств возможного нападения на сотрудницу социального центра «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, который оказывает помощь взрослым людям с расстройствами аутистического спектра. Об этом 14 июня сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию поступило обращение о конфликте на проспекте Энгельса 13 июня. Оно в установленном порядке зарегистрировано, и проводится проверка», — рассказали агентству.

Накануне основательница центра Любовь Аркус на своей странице в Facebook сообщила о том, что неизвестные напали на сотрудницу центра. Инцидент произошел в подъезде дома на проспекте Энгельса, где центр снимает квартиру.

По словам Аркус, сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки с подопечной в инвалидной коляске. Одной из соседок «показалось, что коляска поцарапала дверь», и женщина начала кричать. На ее крик вышел другой сосед, который, по словам Аркус, начал обзывать сотрудницу центра, ударил ее в переносицу и разбил очки.

Ранее, 9 июня, житель Подольска избил продавца салона сотовой связи и украл телефоны.

Источник: Газета Известия

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