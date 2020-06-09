Полиция сообщила о задержании актера Ефремова

9 июня 2020     12
Полиция сообщила о задержании актера Ефремова

Актер театра и кино Михаил Ефремов, спровоцировавший накануне ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, задержан. Об этом сообщила полиция Москвы.

Михаил Ефремов задержан по 91 статье на 48 часов. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

ДТП с участием внедорожника, которым управлял Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль протаранил фургон Lada на Смоленской площади в Москве. Водитель фургона — 58-летний курьер Сергей Захаров — скончался в НИИ имени Склифосовского.

Сам артист серьезных повреждений не получил. По словам очевидцев, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и едва стоял на ногах, а также высказывал намерение вылечить Захарова, заявляя, что у него «денег до… (нецензурно)».

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что в организме Ефремова обнаружены наркотики, сообщил РЕН ТВ. В моче артиста есть следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»
На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»

На улицах столицы США Вашингтона заметили сотрудников служб безопасности без каких-либо знаков различия. Об этом сообщает CNN. Как отмечает телеканал, …


Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он заявил, что артист является «либерастной сволотой» и «пьяным …


Раскрыто пагубное влияние карантина на психику
Раскрыто пагубное влияние карантина на психику

Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, привели к сильному росту случаев тяжелой депрессии среди населения. Об сообщает RedaktionsNetzwerk …


Суд прекратил полномочия двух советов Севастополя
Суд прекратил полномочия двух советов Севастополя

Городской суд Севастополя прекратил полномочия депутатов Ленинского и Гагаринского округов. Совет депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов второго созыва признан …


Севастопольский пляж на Радиогорке признан аварийным
Севастопольский пляж на Радиогорке признан аварийным

В Севастополе пляж на мысу Толстый не откроется к началу курортного сезона. Власти города запретили его эксплуатацию.  34 городских пляжа готовы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты