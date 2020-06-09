Полиция сообщила о задержании актера Ефремова

Актер театра и кино Михаил Ефремов, спровоцировавший накануне ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, задержан. Об этом сообщила полиция Москвы.

Михаил Ефремов задержан по 91 статье на 48 часов. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

ДТП с участием внедорожника, которым управлял Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль протаранил фургон Lada на Смоленской площади в Москве. Водитель фургона — 58-летний курьер Сергей Захаров — скончался в НИИ имени Склифосовского.

Сам артист серьезных повреждений не получил. По словам очевидцев, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и едва стоял на ногах, а также высказывал намерение вылечить Захарова, заявляя, что у него «денег до… (нецензурно)».

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что в организме Ефремова обнаружены наркотики, сообщил РЕН ТВ. В моче артиста есть следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.