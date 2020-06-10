Полиция составила админпротокол на Зеленского за нарушение карантина

Полицейские составили административные протоколы на президента Украины Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко. Основанием стало нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком, сообщила в среду, 10 июня, на своей странице в Facebook пресс-служба МВД.

«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — отметили в министерстве. Административные протоколы составлены и на председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и мэра этого города Александра Симчишина.

Материалы направят на рассмотрение суда, за нарушение правил карантина грозит штраф — от 17 до 34 тысяч гривен (около $630 — $1270).

Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком 3 июня, несмотря на то что в связи с пандемией коронавируса размещение гостей в заведениях разрешено только на летних площадках.

По данным портала Worldometer на 10 июня, на Украине заболели коронавирусом 28381 человек, скончались 833 пациента, излечились 12769.