Полная блогерша повторила фото Рианны в нижнем белье и развеселила подписчиков

8 июня 2020     18
Полная блогерша повторила фото Рианны в нижнем белье и развеселила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный образ американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны. Коллаж появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном снимке певица позирует в черном полупрозрачном комплекте нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty и босоножках на каблуках. Барбер, в свою очередь, сфотографировалась на балконе в аналогичных позе и образе. «Напоминание: Рианна — королева, а нам, смертным, даровано благословение, чтобы смотреть на нее и учиться», — подписала кадр блогерша.

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Публикация развеселила подписчиков Барбер. «Ты всегда заставляешь меня смеяться, спасибо!», «Ты сексуальна, как и твою юмор!», «Ты идеальна, Селеста!», «Не вижу разницы между фотографиями», «Ты даже лучше, чем Рианна», — комментировали они пост, набравший больше 220 тысяч лайков.

В мае Селеста Барбер повторила фото модели Эбони Дэвис (Ebonee Davis) в нижнем белье и также рассмешила поклонников. Последняя попозировала в зеленом комплекте марки Savage X Fenty, при этом на снимке ее лицо закрывает прозрачный тюль в тон наряда. Блогерша же сфотографировалась в кружевном белье, однако вместо прозрачной ткани она использовала плотный шарф.

Источник: Лента.Ру

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