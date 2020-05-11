Положительный анализ: почему в России растет заболеваемость COVID-19

Третье место России по числу зараженных COVID-19 — не предел, вскоре страна может подняться на вторую ступень по этому показателю, рассказали «Известиям» эксперты. Однако паниковать, по их словам, не стоит. Высокая выявляемость инфицированных — результат большого количества проведенных тестов, которые делают в том числе и людям без выраженных симптомов болезни. Именно «бессимптомники» и составляют от 40 до 60% заболевших, что говорит о качестве диагностической работы отечественной системы здравоохранения. В итоге будет меньше пациентов с тяжёлыми формами болезни и ниже летальность, считают специалисты. По их убеждению, сегодня нет необходимости ужесточения карантинных мер — достаточно соблюдения масочного режима, который становится обязательным для Москвы и многих других регионов.

Третье место

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в России выявили 11,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных увеличилось до 221 тыс. В итоге наша страна обошла Великобританию и Италию по числу зараженных и вышла на третье место в мире. Больше случаев выявлено только в США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.). Но в будущем наша страна неизбежно выйдет на второе, заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Александр Лукашев. Это, считает он, лишь вопрос времени.

— При этом по количеству смертей — и в абсолютных цифрах, и в пересчете на миллион человек населения — мы находимся на значительно более низких позиицях, — подчеркнул вирусолог. — Даже если смертность от коронавируса вырастет еще в несколько раз, течение эпидемии в России остается более благоприятным, чем в большинстве наиболее пораженных стран. Так, в Москве число жертв коронавируса немногим более тысячи человек, а в Нью-Йорке (который в полтора раза меньше Москвы по населению) — более 20 тыс.

К тому же ориентироваться только на показатель числа зараженных для оценки эффективности противоэпидемических мероприятий не совсем верно, пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

— Методика выявления инфицированных различается в разных странах, — подчеркнул он. — Во многих государствах тестов для проверки бессимптомных контактных лиц не хватает, и в статистику попадают только пациенты со среднетяжелыми и тяжелыми формами болезни, которые обратились в стационары. В России же статистика выявления заболевших всегда сопровождается комментарием о том, какое число инфицированных не имеет симптомов. Как правило, этот показатель составляет от 40% до 60%, несмотря на определенную ограниченность чувствительности тест-систем.

Таким образом, с учетом большого количества проводимых тестов и особенностей инфекционного процесса — когда у большинства выявленных болезнь протекает бессимптомно или в легких формах (до 80%) — показатели заболеваемости в России могут выглядеть выше, чем в других странах, пояснил Иван Коновалов. И это скорее положительная тенденция: чем больше выявлено бессимптомных случаев, тем меньше будет процент пациентов с тяжёлыми формами болезни и ниже летальность.

Достигли пика

Однако в некоторых регионах скачок роста числа заболевших может быть связан не только с качеством тестирования, сообщила «Известиям» заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф НГТУ Анастасия Епифанова.

— В некоторых регионах, к сожалению, было выявлено массовое нарушение режима самоизоляции, что также могло привести к росту заболеваемости, — подчеркнула специалист. — Для коронавирусной инфекции характерны сезонность с пиком в зимне-весенние месяцы. В связи с этим, если всё будет развиваться по привычному сценарию, можно прогнозировать спад заболеваемости в летне-осенний период.

В последние дни темпы роста числа заболевших COVID-19 остаются стабильно высокими, и это может продолжаться довольно длительное время. Как рассказала Bloomberg руководитель представительства ВОЗ в России Мелита Вуйнович, распространение коронавирусной инфекции в РФ уже могло достичь своего пика.

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов также считает, что страна выходит на плато по ежедневному приросту заболевших, который будет оставаться в рамках 8-12 тыс. в день как минимум — до последней недели мая.

— Ограничительные меры будут сниматься постепенно — скорее всего,​ в форме ужесточения требований масочного режима взамен на отмену ограничений на перемещение, — считает ученый.

Однако предсказывать развитие эпидемиологического процесса, в том числе выход на плато, в целом по России сложно, поскольку новые очаги заболеваемости могут возникать непрогнозируемо, пояснил Иван Коновалов. Объемы тестирования значимо различаются в федеральных центрах и в регионах, поэтому показатели заболеваемости могут быть не совсем верны.

— Термин «плато» мы сможем использовать уже постфактум, когда увидим, что заболеваемость остановилась в определённых границах и не меняется, — отметил эксперт. — В настоящее время в разных регионах могут снова и снова возникать эпидемические вспышки, причем, их регистрация будет всегда запаздывать на пять-семь дней в связи со средним скрытым периодом болезни. Как, к примеру, в Китае, где сейчас регистрируют новые случаи инфицирования. Власти этой страны вынуждены снова ужесточать ограничительные меры.

Ранее в СМИ сообщалось о пяти новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, выявленных в китайском Ухане.

Масочный режим

С 12 мая в Москве введен обязательный масочный режим в общественном транспорте и других публичных местах. Штраф за отказ от ношения масок и перчаток составит четыре тысячи рублей. Носить маски обязали жителей большинства регионов страны. Первым ограничения ввел Пермский край (2 апреля), 11-го к нему присоединилась Ульяновская область. Через два дня маски постановили носить в Ивановской области, 17-го указы вступили в силу во Владимирской и Псковской областях, а 19-го — в четырех районах Кемеровской области и по всей Костромской. Последовали примеру и другие регионы. При этом ученые считают, что далее ужесточать противоэпидемиологические меры нет необходимости.

— Уровень инфицирования в стране уже таков, что нам нет смысла ужесточать карантин, — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Остается вариант естественной вакцинации населения, — то есть путь, по которому пошли США и европейские страны. Нужно поддерживать карантинные меры на таком уровне, чтобы врачи справлялись с потоком заболевших.

Более того, сейчас можно говорить даже о некотором разумном смягчении карантинных мероприятий, считает Александр Лукашев.

— Роспотребнадзор на прошлой неделе признал невозможность прекратить циркуляцию вируса в России. Таким образом, скорое окончание эпидемии маловероятно, — заявил эксперт. — Наша задача сейчас — осторожно заменять избыточные и «дорогие» с социально-экономической точки зрения меры (вынужденные выходные и строгая самоизоляция) на более доступные, такие как масочный режим и дистанцирование.

По данным ВОЗ, Россия остается единственной в десятке наиболее пострадавших от коронавируса стран с низким уровнем смертности — около 1%.