Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе

В Польше закончили первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе и начали строительство молов. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Business Insider.

По словам министра экономики морского и внутреннего водного транспорта страны Марока Грубарчыка, строители закончили земляные работы, сделали пирс для стоянки судов. Началось строительство северного, западного (900 м) и восточного (500 м) молов, а также опор двух мостов.

Власти Польши планируют построить канал, чтобы польские суда могли заходить в порты на заливе, минуя российские воды. Ожидается также, что создание канала оживит экономику Варминьско-Мазурского воеводства. Завершить работы планируется в 2022 году.

В марте прошлого года Евросоюз приостановил строительство из-за того, что проект не согласовали с Еврокомиссией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что власти Польши должны были обсудить строительство канала с региональным правительством, поскольку у России и соседней республики есть действующее соглашение по Калининградскому заливу.