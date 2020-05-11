Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности смерти от COVID-19

11 мая 2020     2
Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности смерти от COVID-19

Специалисты Поморского научо-технологического парка (Польша) разработали калькулятор, высчитывающий вероятность смерти от коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Калькулятор учитывает возраст, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, онкологии и сердечно-сосудистых проблем. По словам главного разработчика методики Петра Бандоша, вероятность летального исхода четко связана с состоянием здоровья и образом жизни.

7 мая Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала «Известиям» о местах, где легче всего заразиться коронавирусом. Это лифты многоквартирных домов и магазины. При этом в транспорте вероятность инфицирования значительно меньше.

По состоянию на 11 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 221 344, в том числе 11 656 — за последние сутки. 39 801 человек вылечился. 2009 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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