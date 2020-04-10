Получение и использование пропусков в Москве утвердят правовым актом

10 апреля 2020     1
Получение и использование пропусков в Москве утвердят правовым актом

Порядок получения и использования пропусков в Москве утвердят отдельным нормативно-правовым актом. Об этом в пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили «РИА Новости».

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — передвижение внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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