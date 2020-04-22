Пользователей сети обманули видео с обругавшим ребенка матом гостем телеканала

22 апреля 2020     35
Пользователей сети обманули видео с обругавшим ребенка матом гостем телеканала

Распространившийся в сети вирусный ролик, в котором мужчина в прямом эфире телеканала «Би-би-си» матом обругал зашедшего в его комнату ребенка, оказался фейком. На пародию, опубликованную британским писателем Айвором Бэддиэлом (Ivor Baddiel) в Twitter, обратило внимание издание Daily Star.

В ролике мужчина изменил фрагмент программы «Би-би-си». В оригинале гость передачи мило общался с маленькой дочкой, которая решила помешать ему провести прямое включение, а герой пародии Бэддиэла решил поступить наоборот: он накричал на вошедшего в комнату ребенка и обматерил его.

В комментариях в посту британца многие пользователи сети приняли его ролик за правду. «Это насилие. Абсолютно не смешно, а каждый, кому это кажется забавным, должен серьезно подумать о своих ценностях», — заявил в комментариях @KimSJ. Многие также написали Бэддиэлу, что с детьми нельзя так обращаться. Однако обмануть удалось не всех: некоторые поняли, что перед ними пародия и начали шутить в ответ. К примеру, Milk Media назвал ролик самым трогательным видео, которое он видел за все время изоляции.

Ранее в сети стали популярны видео ведущего прогноза погоды на американском канале WFIE-TV Джеффа Лайонса. Вынужденный работать из дома из-за коронавируса мужчина начал вести эфиры вместе со своей кошки Бетти.

Источник: Лента.Ру

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