Пользователи сети начали мочиться в штаны ради популярности

Видео: liamw2 / TikTok

В TikTok запустили новый челлендж под названием «Обмочи свои штаны» (Pee your pants). Его участники записывают видео, в которых, как они утверждают, писают себе в штаны. Оригинальное видео опубликовал пользователь с ником @liamw2.

Видео, на котором юноша произносит название флешмоба, а затем мочится в штаны, за неделю набрало 180 тысяч просмотров. Многие пользователи усмотрели в челлендже призыв к действию и начали записывать аналогичные ролики ради популярности в соцсети. В общей сложности видео по хештегу #peeyourpants посмотрели 3,8 миллиона раз.

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Однако некоторые подошли к флешмобу критически. К примеру, @vladapogoni5 записала ролик о своей реакции на оригинал, в нем девушка выразила удивление и возмущение популярностью челленджа. А @abe_eyer опубликовал видео, в котором сказал: «Вы действительно думаете, что я буду мочиться в штаны ради просмотров? Вы больные!» При этом некоторые предположили, что автор оригинала на самом деле использовал для съемок спрятанную в одежде бутылку с водой.

Пользователи TikTok регулярно создают различные развлекательные флешмобы, причем некоторые из них довольно опасны. К примеру, в конце апреля сообщалось, что 27-летняя британка Сапфир Чарльзуорт сломала обе ноги, пытаясь повторить танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300 для участия в одноименном челлендже.

Источник: Лента.Ру