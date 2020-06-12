Пользователи Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5

Внешний вид консоли PlayStation 5 вызвал у пользователей Сети и потенциальных покупателей приставки смешанные чувства: одним он кажется весьма подходящим для современного жилья человека, а другие нашли повод посмеяться над ним.

Так, многие сравнили форму PlayStation 5 с вентилятором, кофеваркой и даже утиным клювом.

Кто-то счел похожим ее на папку для документов, корзину для мусора и даже башни-близнецы, а для охраны консоли предложили установить на нее «око Саурона».

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Накануне Sony показала, как будет выглядеть консоль следующего поколения PlayStation 5. Приставку изготовили в преимущественно белом цвете с черной вставкой посередине, сообщила «Газета.ру». Цветовое решение геймпада совпало с дизайном консоли.

Новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5 назвали DualSense.

Изначально презентация была запланирована на 4 июня, но за несколько дней до объявленной даты Sony сообщила о ее переносе. Пользователи связали отмену презентации с протестами в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.