Пользователи Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5

12 июня 2020     10
Пользователи Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5

Внешний вид консоли PlayStation 5 вызвал у пользователей Сети и потенциальных покупателей приставки смешанные чувства: одним он кажется весьма подходящим для современного жилья человека, а другие нашли повод посмеяться над ним.

Так, многие сравнили форму PlayStation 5 с вентилятором, кофеваркой и даже утиным клювом.

im sorry pic.twitter.com/1FusRssd0Z

— Chris Plante (@plante) June 11, 2020

Кто-то счел похожим ее на папку для документов, корзину для мусора и даже башни-близнецы, а для охраны консоли предложили установить на нее «око Саурона».

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17

— Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Накануне Sony показала, как будет выглядеть консоль следующего поколения PlayStation 5. Приставку изготовили в преимущественно белом цвете с черной вставкой посередине, сообщила «Газета.ру». Цветовое решение геймпада совпало с дизайном консоли.

Новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5 назвали DualSense.

Изначально презентация была запланирована на 4 июня, но за несколько дней до объявленной даты Sony сообщила о ее переносе. Пользователи связали отмену презентации с протестами в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: Газета Известия

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