Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США

Американская экономика начала восстанавливаться от нанесенного пандемией коронавируса ущерба. Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — отметил он. Восстановление экономической активности, по мнению Кадлоу, будет быстрым. По его словам, во второй половине текущего года зафиксируют 20% экономический рост, а безработица снизится.

Как добавил советник Трампа, поступает много положительных сигналов по восстановлению экономики, он привел в пример снижение показателей безработицы, рост объемов продаж в магазинах.

Вероятность новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 он оценил как низкую.

Ранее на этой неделе государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн. 12 июня обозреватель Le Figaro Николя Бавре предсказал Соединенным Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа.