Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

7 июня 2020     31
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил ужесточение политики Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой. Об этом сообщает The Daily Caller.

Он отметил, что Китай, лишая жителей Гонконга их свобод, нарушает свои обязательства перед Великобританией. По мнению Помпео, Германия нарушала схожие обещания, когда только начинала выступать против остальной Европы.

Американский чиновник подчеркнул, что КНР стремится стать единственной, величайшей державой мира. Однако при этом США «обязаны дипломатично выстраивать отношения с Коммунистической партией Китая».

Ранее Помпео заявил о том, что власти рассматривают возможность принятия жителей Гонконга в стране. Он не стал раскрывать подробности того, какие именно визы будут предоставляться гонконгцам или сколько именно жителей района готовы принять в США. Он лишь отметил, что это обсуждается.

Президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов и своим помощникам в Белом доме в течение двух месяцев разработать правила, которые ужесточат для китайских компаний требования при размещении и обращении на американских биржах своих бумаг, Для США это станет способом наказать Китай, поскольку, как подчеркнул глава государства, десятилетиями китайские фирмы пользовались американскими биржами и получали оттуда средства.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики. Президент страны Жаир Болсонару поддержал …


В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодевичьем кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня. Об этом рассказал муж журналистки …


Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил ужесточение политики Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой. …


Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса

Сторонники крайне правых партий и футбольные фанаты вышли на улицы Рима для того, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Италии …


Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения. Об этом «Пятому каналу» сообщил его пиар-директор Вадим Горожанкин. По его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты