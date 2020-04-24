Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказал о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса. Он заявил в эфире телеканала Fox News, что Пекин понесет за это ответственность.

Госсекретарь ответил на вопрос о том, как американская администрация оценивает действия Китая в свете распространения вируса и подчеркнул, что в результате действий Китая «было потеряно огромное количество жизней».

Также Помпео заявил, что из-за этого возникли большие проблемы для мировой и американской экономики. Глава Госдепа подчеркнул, что китайские власти намерено не разглашали информацию о вспышке COVID-19 на ранних стадиях заболевания.

«В наших отношениях с Коммунистической партией Китая по-прежнему нет полной прозрачности. Мы подозреваем, что до сих пор есть много того, о чем мы не знаем», — заявил Майк Помпео, подчеркнув, что ВОЗ и Пекин не сделали того, что обязаны были сделать, когда в стране зародилась пандемия.

Также госсекретарь заключил, что Китай «заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», но не уточнил, в какой форме это будет происходить. Помпео напомнил, что сейчас американские власти сконцентрированы на том, чтобы обеспечить безопасность граждан и снизить риски для страны.

Ранее госсекретарь Майк Помпео неоднократно обвинял Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и призывал найти виновного в распространении инфекции.

Позже в сенате США объявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса и заподозрили Китай в принятии недостаточных мер по недопущению пандемии.

Американский президент Дональд Трамп и вовсе грозил Пекину последствиями в случае, если вина Китая в пандемии будет обнаружена. ВОЗ он обвинил в неэффективности и 15 апреля приостановил ее финансирование. Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Вслед за США обвинения в адрес Китая поступили из Австралии. Китай какие-либо подозрения в свою сторону опровергает. Кроме того, как объяснял глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, человечество не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

15 апреля телеканал Fox News сообщал, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане, откуда якобы произошла утечка инфекции. Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 2,6 млн человек, скончались 185 тыс. человек.