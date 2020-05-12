Попова назвала долю госпитализированных с COVID-19 пациентов

12 мая 2020     15
Попова назвала долю госпитализированных с COVID-19 пациентов

Почти треть заболевших коронавирусом россиян госпитализированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 12 мая.

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Источник: Газета Известия

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