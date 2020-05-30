Попова указала на небольшое количество мутаций коронавируса

30 мая 2020     17
Попова указала на небольшое количество мутаций коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 имеет небольшое количество мутаций за период пандемии, поэтому вакцина, которая сейчас разрабатывается, может оказаться достаточно эффективной. Об этом в субботу, 30 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной», — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Ранее в этот же день сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.

По словам гендиректора центра Рината Максютова, всего на сегодняшний день центр отобрал три перспективных препарата для лечения инфекции. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре. Максютов также отметил, что подготовка к массовому производству вакцин уже началась.

В России за период с начала пандемии коронавируса выявлено 396 575 случаев в 85 регионах, 4555 пациентов умерли, выздоровели — 167 469.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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