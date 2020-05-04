Попова выразила надежду на начало снятия ограничительных мер с 12 мая

4 мая 2020     15
Попова выразила надежду на начало снятия ограничительных мер с 12 мая

Говорить о снятии ограничительных мер из-за коронавируса в России можно будет только после 12 мая. Такое заявление в понедельник, 4 мая, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сегодня на снятие ограничений можно только надеяться. При этом она добавила, что в любом случае карантин может быть ослаблен, только если граждане будут соблюдать режим самоизоляции и оценка эпидемической ситуации в стране будет положительной.

В противном случае, по ее словам, россиян ждет большее ужесточение ограничений.

«А вот если мы не начнем нарушать и останемся заботящимися о своем здоровье и своих близких, и продолжим это делать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, определенность появится ближе к 12-му числу и будет зависеть от того, насколько ответственно мы относимся к своему здоровью и (здоровью) своих близких», ― сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Попова уточнила, что отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничительных мер из-за коронавируса в стране.

Ранее в понедельник эксперт назвала невозможным полное завершение распространения коронавирусной инфекции в России.

Накануне глава Роспотребнадзора заявляла, что с 12 мая ограничения в стране могут быть ослаблены, но только при условии, что режим самоизоляции гражданами будет соблюдаться до этого дня.

28 апреля президент России Владимир Путин в ходе с совещаниями с губернаторами продлил до 11 мая режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, действовавший с начала апреля. В ходе встречи российский лидер также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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