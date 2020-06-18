Попова заявила о риске возвращения коронавируса осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии рисков возвращения коронавируса осенью. По ее словам, в стране идет подготовка к этому.

«Я не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» 18 июня.

Она также добавила, что для респираторных вирусов характерна осенне-зимняя сезонность. Учитывая принятые в России меры, летом есть надежда на сокращение интенсивности эпидпроцесса, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В конце мая Попова допускала, что вторая волна коронавируса придет осенью и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями даст более тяжелое течение болезни. Из-за этого приходится торопиться с вакцинацией против гриппа, которая способна снизить риски тяжелого течения этого заболевания, отмечала глава ведомства.

Готовиться ко второй волне эпидемии призывал и президент России Владимир Путин. Со ссылкой на отечественных и зарубежных специалистов он отмечал, что еще одна вспышка COVID-19 в стране может произойти в октябре — ноябре. В связи с этим премьер-министр Михаил Мурашко поручал сохранить коечный фонд.

Факторы, которые могут спровоцировать возникновение второй волны COVID-19 в России, ранее перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, к таким относятся завоз инфекции из-за рубежа и природно-климатический фактор. Предотвратить новую вспышку коронавируса можно, сохранив некоторые ограничительные меры, такие как безопасная дистанция, отмечал врач и телеведущий Александр Мясников.

По состоянию на 18 июня, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 561 091, в том числе 7790 — за последние сутки. 313 963 человека вылечились. 7660 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.