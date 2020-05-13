Популярная актриса снялась в откровенной рекламе бренда нижнего белья Рианны

Популярная американская актриса Сидни Суини (Sydney Sweeney) снялась в рекламной кампании новой летней коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны Savage X Fenty. Снимок появился в Instagram-аккаунте Суини.

На опубликованных кадрах 22-летняя знаменитость позирует в комплекте розового цвета с цветочным принтом и кружевными деталями. Она также одета в белую шелковую блузку, прозрачные носки и босоножки на каблуках. Ее образ дополняют тонкий ободок с жемчужинами и небольшие серьги.

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Фотосессия прошла в ванной комнате со стенами ярко-розового оттенка и множеством зеркал.

Поклонники восхитились Суини внешним видом в комментариях. «Боже мой, ты невероятная», «Выходи за меня!», «Самая горячая!», «Девушки в розовом — моя слабость», «Ты просто идеальна», — писали они под постом, набравшем 293 тысячи лайков.

В комплекте нижнего белья из этой же коллекции марки Savage X Fenty ранее попозировала и основательница бренда — американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна. На фотографии, размещенной в ее Instagram-аккаунте, знаменитость запечатлели полулежащей на фоне пальм в кружевном комплекте лилового цвета. Стоимость бюстгальтера на сайте бренда составляет 64 доллара (4713 рублей), а трусов — 30 долларов (2209 рублей).

Источник: Лента.Ру