Популярная американская певица попозировала в саду без бюстгальтера на карантине

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, попозировала в саду своего дома без бюстгальтера. Снимок, сделанный во время режима самоизоляции, появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре она запечатлена в массивных розовых ботинках на шнуровке, мини-юбке и белом кроп-топе, просвечивающем ее грудь. Образ исполнительницы, пародирующей персонажа аниме, дополняют розовый воротник и парик того же цвета.

Материалы по теме 00:04 — 21 апреля

Фанаты Холзи восхитились ее внешним видом. «Это лучшее фото, которое я видела за все время карантина!», «Выходи за меня!», «Не могу перестать любоваться», «Ты чертовски идеальна!» — писали они под постом, который набрал 1,6 миллиона лайков и больше 11 тысяч комментариев.

В апреле американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На размещенном снимке она позирует лежа на ковре с оголенной грудью, в кружевных трусах и синем длинном халате, обнимая при этом свою собаку по кличке Коломбо.

Источник: Лента.Ру