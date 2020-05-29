Популярная модель поделилась снимком в прозрачном топе и восхитила подписчиков

29 мая 2020     15
Популярная модель поделилась снимком в прозрачном топе и восхитила подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась фотографией в откровенном наряде и порадовала поклонников. На снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном кадре Паулин Танто (Pauline Tantot) позирует без бюстгальтера в кроп-топе из прозрачной ткани с вышивкой в виде оранжевой бабочки и черных вельветовых трусах. «Место счастья», — подписала пост манекенщица, отметив, что фото было сделано во Франции.

Подписчики знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 419 тысяч лайков. «Ты просто сияешь!», «Горячая девушка», «Выходи за меня», «Ты как всегда выглядишь бесподобно», «Обожаю тебя!», «Самое красивое тело из всех, что я видела», — высказывались фанаты.

21 мая Паулин Танто опубликовала снимок, на котором она запечатлена с сестрой Матильдой (Mathilde) в откровенном наряде. Близнецов сфотографировали в джинсах с завышенной талией и прозрачных белых рубашках. Стоимость изделия на сайте бренда Fashion Nova составляет 25 долларов (1769 рублей).

Источник: Лента.Ру

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