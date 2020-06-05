Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

5 июня 2020     16
Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

Руководство Facebook не нашло в одноименной популярной социальной сети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные гибелью в в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил глава отвечающего за кибербезопасность соцсети подразделения Натаниэль Глейчер, передает Reuters.

Он также заявил, что хотел бы предостеречь людей от того, чтобы они делали выводы, которые не основаны на «очевидных свидетельствах иностранного вмешательства».

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Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об иностранном вмешательстве в протесты в стране, начавшиеся после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста полиции. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь. В МИД России заявили, что такие обвинения являются очередной попыткой США объяснить внутренние проблемы внешними факторами.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

Источник: Лента.Ру

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