Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге

9 июня 2020     20
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге

Популярный в Instagram блогер Гусейн Гасанов был лишен водительских прав по решению суда за езду с откидными номерами. Об этом сообщает Life.

«Привлечен к административной ответственности в виде лишения прав на три месяца», — сообщили в суде. То, что Гасанов скрывает госномера обнаружилось в ночь с 9 на 10 мая. По данным Telegram-канала «Товарищ майор», Гасанов был за рулем Mercedes-Benz G63 AMG красного цвета, когда его остановили сотрудники ГИБДД на проспекте Маршала Жукова в Москве. Утверждается, что блогер отказался подписывать протокол.

Как сообщал Telegram-канал «Медиакиллер», за Гасановым числится 714 административных штрафов за парковку на общую сумму 649 тысяч рублей и 5 штрафов за нарушение пропускного режима в Москве из-за пандемии коронавируса на сумму в 25 тысяч рублей.

В октябре 2019 года Гусейн Гасанов с друзьями устроил ночной заезд по улицам Самары. Кортеж из элитных иномарок возглавлял красный Gelandewagen. По словам очевидцев, автомобили перемещались с нарушением правил дорожного движения.

Источник: Лента.Ру

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Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге

Популярный в Instagram блогер Гусейн Гасанов был лишен водительских прав по решению суда за езду с откидными номерами. Об этом …



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