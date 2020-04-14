Популярную блогершу высмеяли в сети за слишком маленький размер бикини

14 апреля 2020     1
Популярную блогершу высмеяли в сети за слишком маленький размер бикини

Фанаты раскритиковали популярную блогершу за слишком откровенное бикини на одном из снимков в соцсетях. На пост в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Star.

Модель бренда Fashion Nova Иса Бушеми (Isa Buscemi) поделилась снимком в черном купальнике с деталями в виде золотых цепей, который продается на сайте марки за 48 фунтов стерлингов (около 4400 рублей) и имеет высокий рейтинг среди покупателей.

Фото опубликовано @missbuscemi

Подписчики восхитились телосложением девушки в комментариях под постом, однако некоторые из них высмеяли ее за чересчур маленький размер верхней части купальника. Юзеры заметили, что подобранный не по фигуре бюстгальтер оголяет грудь Бушеми. «Этот топ точно слишком маленький», «Тебе нужен размер побольше», «Это что, шутка? Бюстгальтер не должен так сидеть!», «Такое ощущение, что тебе в нем больно» — отмечали они.

В марте полную невесту подняли на смех за слишком маленький корсет наряда, неподходящего ей по размеру. В социальной сети появилось фото, на котором девушка запечатлена в белом блестящем платье с корсетом. Юзеры посмеялись над ее внешним видом в комментариях, назвав платье «жутко неудобным».

Источник: Лента.Ру

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Популярную блогершу высмеяли в сети за слишком маленький размер бикини
Популярную блогершу высмеяли в сети за слишком маленький размер бикини

Фанаты раскритиковали популярную блогершу за слишком откровенное бикини на одном из снимков в соцсетях. На пост в ее Instagram-аккаунте обратили …



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