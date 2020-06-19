Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

19 июня 2020     13
Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США. Об этом рассказали представители этих соцсетей в ходе слушаний Конгрессе, передает РИА Новости.

По их утверждению, были обнаружены лишь действия мошенников, например. предлагающих купить несуществующие майки. Однако иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов, не было. При этом компании заверили, что «специально охотятся за таким поведением в профилактических целях»

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, россияне могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела. После этого генпрокурор США Уильям Барр также заявил об иностранном вмешательстве в протесты в США, не обвинив ни одной конкретной страны.

Позднее в Москве назвали подобные обвинения «чушью и чепухой».

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

В Приморье за сутки выявили более 100 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в правительстве региона. «103 новых …


Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях
Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях

04:35 В России тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно сдать в 747 лабораториях. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. АГН …


Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

В результате разблокировки Telegram Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он добавил, …


Стали известны причины смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева
Стали известны причины смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева

Бывший губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности. Об этом сообщил ТАСС. Замглавврача Национального медицинского исследовательского …


Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты