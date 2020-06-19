Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США. Об этом рассказали представители этих соцсетей в ходе слушаний Конгрессе, передает РИА Новости.

По их утверждению, были обнаружены лишь действия мошенников, например. предлагающих купить несуществующие майки. Однако иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов, не было. При этом компании заверили, что «специально охотятся за таким поведением в профилактических целях»

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, россияне могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела. После этого генпрокурор США Уильям Барр также заявил об иностранном вмешательстве в протесты в США, не обвинив ни одной конкретной страны.

Позднее в Москве назвали подобные обвинения «чушью и чепухой».

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Источник: Лента.Ру