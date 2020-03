Популярный бренд обвинили в попытке обогатиться за счет пандемии коронавируса

Популярный интернет-магазин обвинили в попытке обогатиться за счет пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский бренд I Saw It First запустил акцию, согласно которой первая тысяча заказавших товары с сайта получит бесплатные антисептики для рук. Однако покупатели, которые получили письмо с информацией о предложении на почту, раскритиковали ретейлер в социальных сетях за неуместную попытку продать больше одежды во время пандемии коронавируса.

«I Saw It First пытается заставить людей покупать одежду во время пандемии, обещая бесплатно отправить дезинфицирующее средство для рук. Я просто в шоке», — написал один. «Это отвратительно, вам должно быть стыдно. Лучше бы вы пожертвовали антисептики, которые у вас есть, в “Национальную службу здравоохранения”», — отметил второй. «Если вам интересно, почему вы не можете купить антисептик для рук, @isawitfirst купил их все, для того чтобы использовать в качестве маркетинговой уловки для продажи платьев за три фунта», — добавил последний.

В ответ на жалобы со стороны покупателей, представитель бренда ответил, что они также пожертвуют 5000 антисептиков в «Национальную службу здравоохранения».

В марте в интернет-магазине Ebay принялисьторговать антисептическим спреем Dettol стоимостью в полмиллиона рублей. Британцы начали скупать бытовую химию из-за пандемии коронавируса, что привело к повышению цен на сайтах. Так, антибактериальный моющий спрей Dettol в обычных универмагах стоил около 2,5 фунта стерлингов (241 рубль), однако на Ebay его цена достигла 5600 фунтов стерлингов (539 880 рублей).

