Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале WarJournal.

Инцидент произошел в среду, 10 июня, в районе населенного пункта Абра провинции Хасеке.

Военные США предприняли попытку заблокировать патруль российской военной полиции в Заевфратье, однако техника с американским флагом задымилась и начала сдавать назад.

Ранее посольство России в Вашингтоне ответило Госдепартаменту США на предложение помощника госсекретаря Дэвида Шенкера «убраться с Ближнего Востока». Как отметили в посольстве, российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства. «На каких основаниях находятся в этой стране США?» — уточнили в посольстве и добавили, что ни законные власти Сирии, ни Совет Безопасности ООН не давали санкции на размещение в республике американских войск.

Источник: Лента.Ру