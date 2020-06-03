Порноактриса обратилась к поклонникам и удивилась их реакции

3 июня 2020     12
Порноактриса обратилась к поклонникам и удивилась их реакции

22-летняя порноактриса из Японии Эйми Фукада (Eimi Fukada) обратилась к поклонникам в Twitter, опубликовав новый снимок в образе учительницы. Однако вскоре девушка удивилась их реакции — пользователи стали массово задавать ей вопросы на самые разные темы.

Пост был опубликован 30 мая, набрал более 33 тысяч лайков и более семи тысяч комментариев. Фукада предстала в образе учительницы, одетой в белую блузку. Под снимком она написала, что «научит всему». В ответ микроблогеры засыпали ее разнообразными вопросами. Ее попросили научить программированию в Vue.js, JavaScript-фреймворке для создания пользовательских интерфейсов. А юзер 0421HIRO0421 спросил у Фукады, как ему поступить, чтобы наконец отучить собаку кусать людей и грызть вещи.

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Другие юзеры также интересовались, как произвести замену двигателя у автомобиля BMW, как лучше всего отполировать метал у рабочего инструмента и как действовать строителю, если одна из опор здания не соответствует параметрам, указанным в макете.

Фукада отреагировала на некоторые из записей пользователей. Она призналась, что удивлена подобным сообщениям. Позже девушка отметила, что она не «кладезь знаний», как поисковик Yahoo, популярный в Японии.

Ранее российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о страхе возвращаться в родной город Ишим в Тюменской области. Она опасается мести местных жителей из-за ее профессии.

Источник: Лента.Ру

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