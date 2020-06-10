Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки

Бывший президент Украины Петр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает dsnews.

Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу о контрабанде картин. Адвокат экс-президента заявил, что допрос оказался поводом вручить подозрение в деле про назначение главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, пишет «Страна.ua». «Но так подозрение народному депутату вручать нельзя, и Порошенко отказался его получать», — отметил защитник.

Порошенко покинул здание ГБР. Пресс-служба ведомства заявила, что подозрение ему все-таки вручили.

Источник: Лента.Ру