Портреты вождей нацизма на акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом

14 мая 2020     13
Портреты вождей нацизма на акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом

Портреты вождей нацизма размещенные на онлайн-акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом. Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Следствие считает, что это было сделано с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. СКР возбудил уголовные дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Следствие ведет розыск причастных к совершенному правонарушению лиц.

10 апреля сообщалось, что СКР завел дело из-за демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Чехии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

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