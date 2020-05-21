Посетитель кафе в США выстрелил в повара за просьбу надеть маску

В американском штате Колорадо посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на неоднократные просьбы надеть маску. Об этом 19 мая сообщил телеканал KDVR.

Инцидент произошел в городе Аврора в одном из заведений сети Waffle House. 27-летний молодой человек по имени Келвин Уотсон пришел в заведение без маски после полуночи 14 мая. Кафе работало только навынос, уточняет «Москва 24». Официантка попросила посетителя надет маску, иначе она не сможет обслужить его. Тогда мужчина ушел, но вскоре вернулся уже с маской, но не надел ее. Мужчине напомнили, что согласно установленным правилам не могут принять его заказ. Тогда он положил на прилавок пистолет и сказал повару, что готов «вышибить его мозги», пишет «Газета.ру». Тогда ничего не произошло, но Уотсон вернулся в кафе следующей ночью.

Тот же повар, что и накануне, отказался обслуживать неадекватного клиента. Как следует из полицейского отчета, в ответ мужчина ударил повара по лицу, а когда тот попытался спастись бегством, выстрелил в него. Раненый в живот повар добрался до дома, откуда позвонил по номеру 911.

Пострадавшего госпитализировали, его ранение оказалось легким, поэтому на следующий день его отпустили на лечение домой.

Полицейские арестовали нападавшего 18 мая по обвинению в покушении на убийство, сообщает телеканал «360». Как пишет «РИА Новости», город Аврора и окружное Министерство здравоохранения не обязывают, но рекомендуют носить маски в общественных местах.США занимают первое место по числу случаев коронавируса: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране более 1,5 млн инфицированных, 92 тыс. человек умерли.

18 мая в Анапе буйная женщина не пускала в подъезд жильцов без масок, ругалась матом и игнорировала плачущих детей. Попасть домой люди смогли только через пожарный ход.