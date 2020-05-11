Последствия обстрела корабля армии Ирана своими ракетами показали на видео

11 мая 2020     1
Последствия обстрела корабля армии Ирана своими ракетами показали на видео
Видео: @iribnewsFa / Twitter

Последствия обстрела военного корабля иранской армии своими ракетами показали на видео. Кадры публикует телерадиокомпания IRIB в своем Twitter-аккаунте.

На ролике продолжительностью семь секунд виден искореженный корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым.

Инцидент произошел во время учений в Персидском заливе. Эсминец военно-морских сил Ирана во время маневров по ошибке обстрелял другой военный корабль. Как отмечал журналист Тагвей Бабак, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту находились 30 человек.

Иранская армия не подтвердила информацию о ракете, однако отметила, что в результате «инцидента с кораблем» погибли как минимум 19 человек, еще 15 пострадали.

Источник: Лента.Ру

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