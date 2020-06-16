Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

16 июня 2020     6
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России. По мнению дипломата, американские войска находятся в стране не для «защиты», а для проекции своей военной мощи в Азии и Африке. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает агентство «РИА Новости».

«Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», – заявила она.

Ранее Трамп возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России.

15 июня Трамп заявил, что США намерены сократить численность своих военнослужащих на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение.

На фоне этой ситуации министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения Берлина и Вашингтона. Он подчеркнул, что Берлин «принял к сведению» возможный вывод войск.

Источник: Газета Известия

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