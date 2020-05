Посол РФ потребовал у NYT опровергнуть публикацию о смертности от коронавируса

Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору The New York Times требование опровергнуть публикацию о статистике смертности от коронавируса в РФ. Об этом пресс-служба посольства сообщила в четверг, 14 мая.

«Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение», — приводит «РИА Новости» заявление посольства.

Несколько дней назад газеты The Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о якобы умышленном занижении статистики смертности от коронавируса в России. В качестве доказательств приводились данные по Москве и Санкт-Петербургу, согласно которым в апреле этого года от всех причин скончалось на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Министерство иностранных дел России назвало публикации «очередным сенсационным антироссийским фейком» и попыткой отвлечь американцев от проблем Запада. В депздраве Москвы указали, что некорректно сравнивать показатели общей смертности в месячной динамике.

МИД России также направил в издания письма с требованием опровергнуть недостоверные статьи. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, после этого будет принято решение о дальнейшей судьбе этих американских газет в России. Однако в свою очередь The New York Times считают достоверными свои материалы о российской статистике по коронавирусу и отказались их опровергать.

По данным на 14 мая, в России выявили 252 245 случаев COVID-19. За весь период с начала пандемии умерли 2305 пациентов, полностью выздоровели 53 530 человек. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%.

Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют клинических проявлений болезни.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.