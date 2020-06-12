Посол РФ в Белоруссии открыл посвященный Дню России концерт в Минске

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в пятницу, 12 июня, открыл в Минске концерт, посвященный Дню России.

«Мы очень бы хотели, чтобы это праздник был для всех нас возможностью посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки. Еще раз прочувствовать на белорусской, на минской земле, сколь много объединяет нас — народы республики Беларусь и Российской Федерации. Сколь глубока и масштабна история нашего взаимодействия», — сказал дипломат во время своей вступительной речи.

Он также выразил благодарность руководству города и республики за организацию концерта. По словам Мезенцева, на концерте будут представлены лучшие коллективы Рязанской, Самарской, Калужской, Саратовской, Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Дагестана и Башкортостана.

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