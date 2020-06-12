Посол РФ в Белоруссии рассказал о праздновании в стране Дня России

Распространение коронавирусной инфекции изменило формат празднования Дня России в Белоруссии, но не может изменить отношение россиян к белорусам белорусов — к россиянам. Об этом в пятницу, 12 июня, рассказал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Сегодня мы представляем 12-часовую медийную программу на огромных экранах. Мы представляем эту выставку, и понятно, что мы не могли позвать людей, чтобы не нарушать требования Минского горисполкома, не собирать массовых праздников. Но <…> мы сегодня, вчера и завтра едины и одинаково чувствуем наши братские отношения», — сказал Мезенцев.

Посол отметил, что празднование Дня России, которое в этом году по причине пандемии коронавируса прошло в онлайн-формате, можно наверстать в следующем году.

По его словам, несмотря на то что между двумя странами бывают конфликты, они не должны повлиять на союзнические отношения братских народов, которые помогают друг другу стать конкурентоспособнее и сильнее, особенно в посткоронавирусный период.

Мезенцев также напомнил о поздравлении, направленном президентом Белоруссии Александром Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Мезенцева, в поздравлении содержатся «очень яркие, добрые, теплые слова о российской мощи, о единой истории, о том праве называться великой страной, потому что мы на фундаменте поколений тысячелетней российской истории».

«То, что сегодня для всех граждан России, проживающих от Калининграда до Владивостока, или тех, кого этот праздник застал вдали от Родины — это особый день, это правда. Но мы также хотим, чтобы те россияне, кто сегодня в Минске, в городах и областных центрах, малых поселках Беларуси, чтобы они тоже вместе со своими братьями, друзьями, коллегами, партнерами оглянулись на совместную историю», — подчеркнул дипломат.

Мероприятия, посвященные государственному празднику России, прошли в столице Белоруссии в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией.

Презентационные видео и фотоматериалы доступны в этот день в специальном разделе «День России» на официальном сайте МИД Белоруссии и в социальных сетях посольства, а также на сайте представительства Россотрудничества в Минске.