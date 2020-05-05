Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

5 мая 2020     13
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.

В этом году газета The New York Times получила награду за статьи о расследовании против российского президента Владимира Путина. В дипведомстве отметили, что оргкомитет берет на себя большую ответственность, выделяя таким образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но «уже и самой жизнью», пишет «РИА Новости».

Также в посольство России добавили, что рассматривают серию статей американского издания как «прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые «можно рассматривать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Ранее стало известно, что главную номинацию Пулитцеровской премии «За служение обществу» в области журналистики получила аляскинская газета Anchorage Daily News в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica. Золотую медаль газета получила за расследование сексуального насилия на Аляске.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году.

Источник: Газета Известия

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