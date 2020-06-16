Посольство РФ рассказало о рассмотрении просьбы Орейро по гражданству

Посольство России в Аргентине сообщило, что просьба уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро о предоставлении российского гражданства находится на рассмотрении российскими властями. Об этом 15 июня сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию в Аргентине.

«Действительно, известная латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление», — рассказали в посольстве.

В ведомстве добавили, что о конкретных сроках принятия решения говорить пока рано, в частности, из-за эпидемиологической ситуации, пишет сайт aif.ru.

Ранее 15 июня известно, что Наталия Орейро подала документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации. По словам певицы и актрисы, она много путешествует и чувствует духовную связь с Россией. В частности, в 2018 году на открытии пресс-центра Чемпионата мира по футболу, она представила песню United by love, записанную специально к мундиалю. Неофициальный гимн соревнования звучит на трёх языках — английском, испанском и русском, пишет RT.

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Орейро заинтересовалась российским гражданством из-за налоговых привилегий, которые Россия предоставляет артистам и творческим людям. Вместе с тем, он допустил, что сподвигнуть исполнительницу на этот шаг могли и другие привлекательные стороны России и ее жителей.

«Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам», — цитирует Пригожина «Федеральное агентство новостей».

В марте прошлого года в эфире Первого канала актриса в шутку попросила у президента России Владимира Путина выдать ей российский паспорт. Сама артистка приезжала в Россию больше 15 раз и неоднократно говорила о своей любви к стране. По ее словам, у нее уже есть 15 паспортов РФ, но все они — сувениры от российских фанатов. Настоящего у певицы никогда не было, но «очень хотелось», пишет телеканал «360».

Наталия Орейро прославилась на весь мир благодаря роли Милагрос в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Она совмещает киноакарьеру с эстрадными выступлениями, отмечает НСН. В России певица впервые побывала в 2001 году и, по ее словам, «почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей».