Посольство России в Чехии сообщило об угрозах дипломату

11 мая 2020     8
Посольство России в Чехии сообщило об угрозах дипломату

Посольство России в Чехии призвало власти страны предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Об этом российское посольство сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обвинения в адрес сотрудника дипмиссии в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной являются ложными и бездоказательными. Россия и Чехия опровергли эти обвинения.

В ведомстве добавили, что в адрес российского дипломата начали поступать угрозы из-за развернутой чешскими средствами массовой информации персональной травли.

3 апреля по инициативе муниципальных властей в Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым. После скандала чешская сторона решила усилить защиту своих дипломатов, находящихся в России. Для этого власти отправят в Москву агентов службы безопасности.

Источник: Лента.Ру

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