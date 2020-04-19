Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова

Посольство России в Праге отказалось использовать адрес после переименования площади в честь убитого политика Бориса Немцова. Об этом пишет издание Aktuálně со ссылкой на письмо российских дипломатов в чешский МИД.

Диппредставительство располагалось на площади Pod kaštany («Под каштанами») в Праге, однако в конце февраля ей присвоили новое название — Náměstí Borise Němcov («Площадь Бориса Немцова»).

По данным издания, российское посольство не будет указывать адрес официальной резиденции. Вместо него дипломаты начнут использовать адрес здания консульского отдела, расположенного в 400 метрах от посольства, но на другой улице —Коруновачни (Korunovační) 34.

Материалы по теме 02:09 — 28 февраля 2015

При этом уточняется, что на сайте посольства в качестве основного адреса указан старый — Pod kaštany. Чешское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что посольство Москвы уведомило об изменении адреса, назвав это «административным шагом», который «нет никаких оснований оспаривать».

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа, они были приговорены от 11 до 20 лет лишения свободы. Однако заказчик так и не был назван. Президент Владимир Путин называл убийство политика заказным и провокационным.

Источник: Лента.Ру