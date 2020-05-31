Посольство России выразило протест США из-за инцидента с российским журналистом

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с инцидентом с российским журналистом. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Посол Анатолий Антонов пояснил, что речь идет о корреспонденте агентства РИА Новости Михаиле Тургиеве, которому в Миннеаполисе полицейские распылили в лицо слезоточивый газ. «Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления», — указал он.

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Посольство потребовало от американского внешнеполитического ведомства провести тщательное расследование и сообщить о его результатах.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался.

Источник: Лента.Ру